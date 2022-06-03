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Промоутер Ф’юрі назвав варіант, при якому Тайсон повернеться в ринг

А що може бути більш грандіозне за бій за звання абсолютного чемпіона?
Бокс Професійний бокс
09:42
Промоутер Ф’юрі назвав варіант, при якому Тайсон повернеться в ринг
Фото: Getty Images

Co-промоутер чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Боб Арум розповів fightnews.com, в якому разі «Циганський король» повернеться на ринг:

Тайсон Ф’юрі на пенсії і так буде до того моменту, поки ми не прийдемо до нього з неймовірного масштабу подією, і він зніме рукавички з цвяха.

Раніше Арум говорив, що Ф’юрі прийме остаточне рішення після реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-молодший
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Тайсон Ф'юрі Боб Арум

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