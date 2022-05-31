Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку

Дюбуа та Браян визначать претендента на пояс WBA

Фото: XSPORT Промотер Френк Уоррен в інтерв’ю iFL TV заявив, що переможець поєдинку Даніеля Дюбуа (17-1, 16 KO) та Тревора Браяна (22-0, 15 KO) стане обов’язковим претендентом на пояс WBA Super, яким володіє Олександр Усик (19-0, 13 KO):

Цей бій буде за, як вони його називають, титул WBA Regular. Та інша сторона медалі в тому, що переможець, яким я сподіваюся буде Деніел, обов’язковий претендент (на пояс WBA Super – XSPORT). І коли все буде закріплено… Не розумію, чому реванш Усик – Джошуа все ще не анонсований, але коли це відбудеться, хто б не виграв, він повинен буде захищати пояс. А чекати на цей бій буде Дюбуа, я на це сподіваюся. Відтак, Усик або матиму захищати пояс WBA, або ж проведе з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) поєдинок за три титули. Хоча Дюбуа раніше розповідав, що готовий розглянути варіант з відступними.



Олег Шумейко-молодший