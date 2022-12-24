Паркер: «Ф'юрі зловить Усика. Він занадто великий»
Промоутер Ф'юрі: «Всі хочуть бій Тайсона з Усиком. Поєдинок повинен відбутися до березня»
Переговори наближаються до завершення
10:45
Промоутер Френк Уоррен повідомив boxingscene.com, що переговори про бій між чемпіонами в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик практично узгоджені.
«Обидва бійця хочуть цього бою. Всі менеджери і промоутери хочуть цього поєдинку. Тому все, що потрібно зробити, так це зібратися і вирішити, де він пройде. Така ситуація.
Поєдинок повинен відбутися до березня, тому всі повинні діяти швидко. Протягом декількох тижнів повинні зрозуміти, розібралися ми в цій ситуації чи ні. Можу сказати одне, що всі хочуть, щоб цей бій відбувся».
Ймовірно, поєдинок відбудеться на початку березня.
У команді українця вірять в нокаут Ф'юрі.
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