Промоутер Джошуа став менш категоричним щодо потенційного зриву поєдинку Усика з Ф’юрі через Хрговича
Промоутер Хрговича вважає, що IBF не піде назустріч поєдинку Усик – Ф'юрі
Каллє Зауерланд підтримав Міжнародну боксерську федерацію
07:59
Каллє Зауэрленд та Філіп Хргович / Фото - TwitterПромоутер хорватського суперважковаговика Філіпа Хрговича (15-0, 12 КО), Калле Зауерланд з упевненістю заявив, що IBF не піде на поступки заради поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).
Цитує німецького функціонера boxingnews24.com.
«Ні, ми маємо намір робити все, як замовлено. Вони винесли свій вирок. IBF дуже суворі і дотримуються своїх правил. Ситуація гранично ясна. Подивіться історичні приклади. Тайсону Ф'юрі, який переміг Володимира Кличка, довелося відмовитися від титулу».
«IBF ставиться до цього дуже серйозно і ми також ставимося до цього дуже серйозно. Філіп довго чекав цієї можливості. Ми раді, що він отримає шанс стати чемпіоном світу».
Нагадаємо, напередодні IBF призначила Хрговича офіційним претендентом на чемпіонський титул за їх версією, яким володіє Усик.