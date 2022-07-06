Промоутер має намір організувати непереможеній американській допінговій машині бій з Уайтом
Промоутер американського суперважковаговика Джаррелла Міллера (23-0-1, 20 КО) Дмитро Саліта заявив в коментарі metro.co.uk, що хоче організувати своєму підопічному бій проти британця Ділліана Уайта (28-3, 19 КО).
«Ділліан, як я розумію, не прив'язаний до якоїсь телевізійної мережі. У нього є історія боїв на Sky Sports. Я зараз в Великобританії і хотів би про це поговорити з Беном Шаломом. У Ділліана є історія великих боїв на Sky, а Міллер став би ще одним гідним партнером по танцях.
Джарреллу буде за щастя відправитися до Великобританії, країни, яка стала центром боксу в суперважкій вазі. Він багато чому навчився, працюючи з чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Тепер Міллер готовий піти по стопах Тайсона і нокаутувати Ділліана.
Уайт – боєць світового рівня, який показав неймовірну здатність повертатися на вершину після поразок. Джаррелл в своїх кращих проявах є одним з провідних суперважковаговиків світу. Я впевнений, що Міллер здатний не тільки перемогти Уайта, але і зупинити його».
Нагадаємо, у Міллера раніше закінчилася дворічна дискваліфікація за вживання допінгу.
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