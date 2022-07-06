Промоутер має намір організувати непереможеній американській допінговій машині бій з Уайтом

Промоутер американського суперважковаговика Джаррелла Міллера (23-0-1, 20 КО) Дмитро Саліта заявив в коментарі metro.co.uk, що хоче організувати своєму підопічному бій проти британця Ділліана Уайта (28-3, 19 КО).



Джарреллу буде за щастя відправитися до Великобританії, країни, яка стала центром боксу в суперважкій вазі. Він багато чому навчився, працюючи з чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Тепер Міллер готовий піти по стопах Тайсона і нокаутувати Ділліана.

Уайт – боєць світового рівня, який показав неймовірну здатність повертатися на вершину після поразок. Джаррелл в своїх кращих проявах є одним з провідних суперважковаговиків світу. Я впевнений, що Міллер здатний не тільки перемогти Уайта, але і зупинити його».