Арум повідомив, що переговори по бою Ф'юрі – Усик затримуються
Промоутер Усика: «Ф’юрі – генератор, але це прикольно»
Красюку вважає поведінку Тайсона необхідною
22 грудня 07:33
Фото: BT Sport
Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк оцінив вміння Тайсона Ф’юрі
(33-0-1, 24 KO) розкручувати поєдинки:
Тайсон Ф'юрі – генератор випадкових думок, але це прикольно. Знаєте, адреналіну, як такого немає. Є зацікавленість. Я пам'ятаю, була прес-конференція з Чісорою. Ми з Лапіним стояли, вони підійшли давати інтерв'ю, а потім Чісора каже: «Ось хлопці Усика стоять». Тайсон одразу засмикався і починає говорити: «Де твій Усик? Приїхав?» Відповідаю: «Ну, так». Він такий: «Навіщо ти його ховаєш у кишені? Давай його сюди». Можу сказати, що все це не можна якось запланувати наперед. Це все експромт, але прикольно.
Якщо чесно, то все це необхідно робити для просування поєдинків. Але, тут у чому справа? Усі учасники залишаються самі собою. Ми не намагаємося якось впливати на ситуацію. Ні, ми всі робимо свою справу. Просто ось із таким персонажем, як Тайсон, це відбувається ось таким чином – інтерактивно, розважально, людям це подобається, фанати цікавляться. Загалом супер.
Нагадаємо, що Усик пообіцяв приїхати у Сімферополь з українським прапором.
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