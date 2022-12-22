Промоутер Усика: «Ф’юрі – генератор, але це прикольно»

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Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк оцінив вміння Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розкручувати поєдинки:



Якщо чесно, то все це необхідно робити для просування поєдинків. Але, тут у чому справа? Усі учасники залишаються самі собою. Ми не намагаємося якось впливати на ситуацію. Ні, ми всі робимо свою справу. Просто ось із таким персонажем, як Тайсон, це відбувається ось таким чином – інтерактивно, розважально, людям це подобається, фанати цікавляться. Загалом супер.