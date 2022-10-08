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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Рамірес має намір після перемоги над Біволом зустрітися з Бетербієвим

Мексиканець впевнений, що стане новим чемпіоном WBA
Бокс Професійний бокс
08 жовтня 15:41
Рамірес має намір після перемоги над Біволом зустрітися з Бетербієвим
Хільберто Рамирес / Фото - Boxing Scene
Обов'язковий претендент на титул WBA в напівважкому дивізіоні Хільберто Рамірес (44-0, 30 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS заявив, що впевнений у своїй перемозі над чинним володарем поясу Дмитром Біволом (19-0, 11 КО).

«Я дивився всі бої Бівола, в тому числі з Канело. Мені подобається, як він рухається, його стиль. Бівол – хороший боксер. Мені подобається стежити не тільки за ним, але і за всіма боксерами. У кожного можна взяти щось нове».


«Звичайно, я переможу. І це буде захоплюючий поєдинок для всіх. Мексиканець стане чемпіоном світу. Я буду новим обличчям боксу».


«Я думаю, після цього я поб'юся з Артуром Бетербієвим. Так повинно бути, тому що найкращим потрібно битися з кращими. Це поєдинок, який хочуть побачити вболівальники, і ти зобов'язаний їм щось дати».


Нагадаємо, що бій Раміреса проти Бівола відбудеться 5 листопада в Абу-Дабі.

Раніше Рамірес відмовився боксувати з Біволом в росії.
Володимир Кириченко
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Теги

Хільберто Рамірес Дмитро Бивол

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