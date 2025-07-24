Олег Гончар

Ексчемпіон світу в першій середній вазі Хосе Рамірес (29-3, 18 КО) в інтерв’ю BoxingScene високо оцінив тимчасового чемпіона WBC у цьому ж дивізіоні Вірджіла Ортіса (23-0, 21 КО).

Рамірес назвав Ортіса найкращим боксером у вазі до 66,7 кг і прогнозує, що той може стати чемпіоном і в середній вазі, якщо вирішить перейти.

Вірджіл не п'є і не гуляє. Він дуже технічний, більшість людей не усвідомлюють, наскільки технічний Вірджіл Ортіс. Хосе Рамірес

За словами Раміреса, успіх Ортіса базується на дисципліні поза рингом і технічних навичках, які часто недооцінюють. Він зазначив, що Ортіс не лише агресивно тисне на суперників, але й демонструє чудовий баланс і займає правильні позиції.

Останній бій Ортіса відбувся в лютому 2025 року, де він переміг Ісраїла Мадрімова одноголосним рішенням суддів, здобувши титул тимчасового чемпіона WBC.