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Всесвітні ігри 2022. День 6. Кікбоксинг. Прем’єра

Рамірес: «Я впевнений, що Усик знову переможе Джошуа. Ймовірно, він його нокаутує»

Мексиканський напівважковаговик в майбутньому бажає побитися з українцем
Бокс Професійний бокс
10:08
Рамірес: «Я впевнений, що Усик знову переможе Джошуа. Ймовірно, він його нокаутує»
Гільберто Рамірес / Фото - boxingscene.com
Обов'язковий претендент на титул WBA в напівважкому дивізіоні Гільберто Рамірес (44-0, 30 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV заявив, що незабаром може перейти в хевівейт та битися з чинним володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усик (19-0, 13 КО), який, на його думку, знову виявиться сильніше в другому поєдинку з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

«Звичайно, я все ще хочу піднятися в хевівейт. Коли я стану абсолютним чемпіоном і проведу захист, потім зможу почати працювати над переходом вище».


«Хто став би для мене хорошим суперником в суперважкій вазі? Я думаю, що Усик. Він хороший. Природно, я хочу битися з кращими, так і повинно бути, правильно? Я був на рингу з супертяжами, і удар – це удар. Він буде потужнішим і важче, але я вважаю, що можу це зробити. Усик приблизно мого розміру. Більш легким суперником був би Ентоні Джошуа, тому що мені здається, що у нього немає держалки».


«Я впевнений, що Усик знову переможе Джошуа. Ймовірно, він його нокаутує».


Нагадаємо, що Усик і Джошуа проведуть реванш 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Раніше стало відомо, що українець проводить спаринги з конголезцем Мартіном Баколє (18-1, 13 KO).

Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Гільберто Рамірес Ентоні Джошуа Олександр Усик

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