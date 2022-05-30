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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 67кг. Пряма трансляція

Райан Гарсія дізнався ім'я наступного суперника

Також відома дата і місце бою
Бокс Професійний бокс
21:38
Райан Гарсія дізнався ім'я наступного суперника

Американський проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 КО) наступний бій проведе проти Хав'єра Фортуни (37-3-1, 26 КО). Про це в Twitter повідомив журналіст Майк Коппінджер.

Бій відбудеться 16 липня в Лос-Анджелесі.

Відзначимо, що поєдинок Гарсії і Фортуни планувався в липні 2021-го року, але Райан знявся через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про бажання Гарсії провести бій з Джервонтою Девісом.

Карен Агабекян
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Теги

Райан Гарсія Хав'єр Фортуна

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