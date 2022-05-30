Еллербі: «Райан Гарсія не хоче бою з Девісом»
Райан Гарсія дізнався ім'я наступного суперника
Також відома дата і місце бою
21:38
Американський проспект легкої ваги Райан Гарсія
(22-0, 18 КО) наступний бій проведе проти Хав'єра Фортуни (37-3-1, 26 КО). Про це в Twitter повідомив журналіст Майк Коппінджер.
Бій відбудеться 16 липня в Лос-Анджелесі.
Відзначимо, що поєдинок Гарсії і Фортуни планувався в липні 2021-го року, але Райан знявся через проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про бажання Гарсії провести бій з Джервонтою Девісом.