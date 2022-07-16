Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»
Райан Гарсія і Фортуна зважилися напередодні очного поєдинку. Американець виявився трохи важчим
Бій відбудеться 16 липня в Лос-Анджелесі
10:27
Райан Гарсія та Хавьєр Фортуна / Фото - boxing247.comАмериканський проспект легкого дивізіону Райан Гарсія (22-0, 18 KO) та екс-чемпіон світу в напівлегкому дивізіоні Хав'єр Фортуна (37-3-1, 26 KO) пройшли офіційну процедуру зважування.
Також боксери провели битву поглядів.
Поєдинок відбудеться 16 липня на «Crypto.com Arena» в Лос-Анджелесі ( США ).
Результати зважування:
Райан Гарсія – 63,5 кг
Хав'єр Фортуна – 63,4 кг
After some harsh words yesterday, all respect today between Ryan Garcia and Javier Fortuna #GarciaFortuna pic.twitter.com/PpZ5fHW5YX— DAZN Boxing ( @DAZNBoxing ) July 15, 2022
Варто відзначити, що бійці повинні були провести бій 9 липня минулого року, але тоді американець відмовився від поєдинку, пославшись на психічні проблеми. В результаті домініканець зустрівся з американцем Джозефом Діасом (31-1-1, 15 КО), якому поступився одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що Гарсія повернувся в ринг в квітні нинішнього року, перемігши одноголосним рішенням суддів ганця Еммануеля Таго (32-2, 15 KO).
Коментарі 0