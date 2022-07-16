Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
08:30
Всесвітні ігри 2022. День 8. Джиу-джитсу. Фінали. Прем’єра
11:45
Всесвітні ігри 2022. День 8. Пляжний гандбол. Фінали. Прем’єра

Райан Гарсія і Фортуна зважилися напередодні очного поєдинку. Американець виявився трохи важчим

Бій відбудеться 16 липня в Лос-Анджелесі
Бокс Професійний бокс
10:27
Райан Гарсія і Фортуна зважилися напередодні очного поєдинку. Американець виявився трохи важчим
Райан Гарсія та Хавьєр Фортуна / Фото - boxing247.com
Американський проспект легкого дивізіону Райан Гарсія (22-0, 18 KO) та екс-чемпіон світу в напівлегкому дивізіоні Хав'єр Фортуна (37-3-1, 26 KO) пройшли офіційну процедуру зважування.

Також боксери провели битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 16 липня на «Crypto.com Arena» в Лос-Анджелесі ( США ).
Результати зважування:

Райан Гарсія – 63,5 кг

Хав'єр Фортуна – 63,4 кг

Варто відзначити, що бійці повинні були провести бій 9 липня минулого року, але тоді американець відмовився від поєдинку, пославшись на психічні проблеми. В результаті домініканець зустрівся з американцем Джозефом Діасом (31-1-1, 15 КО), якому поступився одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Гарсія повернувся в ринг в квітні нинішнього року, перемігши одноголосним рішенням суддів ганця Еммануеля Таго (32-2, 15 KO).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Райан Гарсія Хав'єр Фортуна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гарсія: «Девіс дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним»
Гарсія: «Девіс дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним»
Бокс Професійний бокс
07 липня 23:15
Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»
Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»
Бокс Професійний бокс
02 липня 15:48
Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Бокс Професійний бокс
30 червня 20:51
Райан Гарсія: «Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його»
Райан Гарсія: «Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його»
Бокс Професійний бокс
21 червня 18:30
Хірн вважає, що Ломаченко може стати новим лідером легкого дивізіону
Хірн вважає, що Ломаченко може стати новим лідером легкого дивізіону
Бокс Професійний бокс
18 червня 11:56

Новини: Бокс

Екс-чемпіон світу вніс Ломаченка в трійку кращих легкоатлетів світу
Екс-чемпіон світу вніс Ломаченка в трійку кращих легкоатлетів світу
Професійний бокс
10:49
Райан Гарсія і Фортуна зважилися напередодні очного поєдинку. Американець виявився трохи важчим
Райан Гарсія і Фортуна зважилися напередодні очного поєдинку. Американець виявився трохи важчим
Професійний бокс
10:27
Супербій Спенс – Кроуфорд відбудеться в листопаді
Супербій Спенс – Кроуфорд відбудеться в листопаді
Професійний бокс
08:26
Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Професійний бокс
15 липня 20:52
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Професійний бокс
15 липня 18:21
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Професійний бокс
15 липня 17:49
Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Інтерв'ю Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Професійний бокс
15 липня 14:22
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
Професійний бокс
15 липня 13:21
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
15 липня 09:59
Всі новини

Популярні новини

Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини