Райан Гарсія назвав причину скасування проміжного бою перед мегафайтом з Джервонтою
Райан Гарсія назвав Джервонту тупим боксером
Непереможений американець жорстко відреагував на слова Девіса
22 грудня 20:15
Райан Гарсія / Фото - bloodyelbowАмериканський проспект легкого дивізіону Райан Гарсія (23-0, 19 КО) в Twitter відреагував на слова чемпіона WBA Regular Джервонти Девіса (27-0, 25 КО) про те, що зіркові спортсмени прикриваються проблемами з психічним здоров'ям.
«Всі ми психічно здорові». По-перше, ти навіть не здатний скласти зрозуміле речення. За все своє життя я боксував понад 200 разів і давно б ментально зламався, якби боявся це робити. Ти ніколи не проводив своїх досліджень, у тебе просто маленький IQ. Я думаю, що Танк просто тупий, тому не може підтримувати бесіду довше 5 хвилин».
Нагадаємо, Гарсія повинен був 28 січня розділити ринг з філіппінцем Мерсіто Гестою, але прийняв рішення відмовитися від цього поєдинку.
Раніше повідомлялося, що Райан і Джервонта проведуть поєдинок 15 квітня.
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