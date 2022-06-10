Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) назвав опонентів, з якими збирається розділити ринг після перемоги над Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO).

Слова Райана одягне ресурс boxing247.com:

Це мій план, який я маю намір реалізувати. Ви ніколи не знаєте, що може статися в підрозділі або десь ще, але мій список виглядає таким чином - Джервонта Девіс, Василь Ломаченко і Девін Хейні».