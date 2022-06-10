Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Американець назвав опонентів, з якими збирається розділити ринг
18:20
Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) назвав опонентів, з якими збирається розділити ринг після перемоги над Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO).
Слова Райана одягне ресурс boxing247.com:
«Моя мета - виграти цей бій з Фортуною. Після цього я хочу зустрітися з Девісом в грудні. Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати або Ломаченко, або кого-то еще.
Це мій план, який я маю намір реалізувати. Ви ніколи не знаєте, що може статися в підрозділі або десь ще, але мій список виглядає таким чином - Джервонта Девіс, Василь Ломаченко і Девін Хейні».
Поєдинок Гарсії і Фортуни відбудеться 16-го липня в Лос-Анджелесі.
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