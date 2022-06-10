Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:30
Змішані єдиноборства. Combate Global 9
19:15
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 81кг

Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»

Американець назвав опонентів, з якими збирається розділити ринг
Бокс Професійний бокс
18:20
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) назвав опонентів, з якими збирається розділити ринг після перемоги над Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO).

Слова Райана одягне ресурс boxing247.com:

«Моя мета - виграти цей бій з Фортуною. Після цього я хочу зустрітися з Девісом в грудні. Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати або Ломаченко, або кого-то еще.

Це мій план, який я маю намір реалізувати. Ви ніколи не знаєте, що може статися в підрозділі або десь ще, але мій список виглядає таким чином - Джервонта Девіс, Василь Ломаченко і Девін Хейні».

Поєдинок Гарсії і Фортуни відбудеться 16-го липня в Лос-Анджелесі.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Райан Гарсія

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Бокс Професійний бокс
08 червня 12:40
Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Бокс Професійний бокс
08 червня 10:45
Де Ла Хойя намір організувати поєдинок між Джервонтою і Гарсією. Промоутер готує багатомільйонний контракт
Де Ла Хойя намір організувати поєдинок між Джервонтою і Гарсією. Промоутер готує багатомільйонний контракт
Бокс Професійний бокс
08 червня 10:26
Райан Гарсія: «Привітання Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій»
Райан Гарсія: «Привітання Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:10
Гарсія розповів, коли відбудеться його бій з Девісом
Гарсія розповів, коли відбудеться його бій з Девісом
Бокс Професійний бокс
01 червня 13:40
Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»
Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»
Бокс Професійний бокс
01 червня 10:35

Новини: Бокс

Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Професійний бокс
19:52
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Професійний бокс
19:40
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Професійний бокс
18:20
Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»
Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»
Професійний бокс
16:55
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Професійний бокс
15:25
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Професійний бокс
13:43
Легенда боксу – про Усика: «Я майже нічого не знаю про цього малюка»
Легенда боксу – про Усика: «Я майже нічого не знаю про цього малюка»
Професійний бокс
12:47
«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
Професійний бокс
10:39
Лопес влаштував дуель поглядів з 70-річним легендою боксу
Лопес влаштував дуель поглядів з 70-річним легендою боксу
Професійний бокс
10:13
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
Всі новини