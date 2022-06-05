Райан Гарсія: «Привітання Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій»
Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) прокоментував поєдинок за звання абсолютного чемпіона в його дивізіоні між Девіном Хейні (28-0, 15 КО) і Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).
«З огляду на, що це бій за звання абсолютного чемпіона, дуже пересічний виступ від обох бійців, ніхто з них не поспішає. Перевага Камбосос.
Нудно!
Джервонта Девіс, ти це дивишся? Коли ми поб'ємося, що не дозволяй поєдинку проходити так!
Поздоровлення Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій. У будь-якому випадку скажу, що ви знаєте, кого я хочу після Фортуни! Нехай проведуть свій реванш, лол. Абсолютно «снотворний» виступ».
Congrats to Haney ... but it's was definitely just a bland fight, Anyways I'll just say, you know who I want after Fortuna!!! Let them have their rematch lol. Absolutely "nyquil" type of performance.- RYAN GARCIA (@ RyanGarcia) June 5, 2022
Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.