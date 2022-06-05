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Райан Гарсія: «Привітання Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій»

Американець прокоментував поєдинок за звання абсолютного чемпіона
Бокс Професійний бокс
08:10
Райан Гарсія: «Привітання Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) прокоментував поєдинок за звання абсолютного чемпіона в його дивізіоні між Девіном Хейні (28-0, 15 КО) і Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).

«З огляду на, що це бій за звання абсолютного чемпіона, дуже пересічний виступ від обох бійців, ніхто з них не поспішає. Перевага Камбосос.

Нудно!

Джервонта Девіс, ти це дивишся? Коли ми поб'ємося, що не дозволяй поєдинку проходити так!

Поздоровлення Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій. У будь-якому випадку скажу, що ви знаєте, кого я хочу після Фортуни! Нехай проведуть свій реванш, лол. Абсолютно «снотворний» виступ».

Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.

Рене Тер Велде
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Теги

Девін Хейні Райан Гарсія Джордж Камбосос

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