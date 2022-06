Райан Гарсія: «Привітання Хейні, але це безперечно був просто позбавлений смаку бій»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) прокоментував поєдинок за звання абсолютного чемпіона в його дивізіоні між Девіном Хейні (28-0, 15 КО) і Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).

Congrats to Haney ... but it's was definitely just a bland fight, Anyways I'll just say, you know who I want after Fortuna!!! Let them have their rematch lol. Absolutely "nyquil" type of performance.