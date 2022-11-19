Де Ла Хойя – про бій Джервонта – Райан Гарсія: «Хто допустить першу помилку, можливо, буде в нокауті»
Райан Гарсія: «Я нокаутую Джервонту»
Американський проспект впевнений, що може переїхати «Танка»
09:41
Райан Гарсія / Фото - boxing247Непереможений американський легковаговик Райан Гарсія (23-0, 19 КО) поділився прогнозом на поєдинок з чемпіоном WBA Regular в своєму дивізіоні співвітчизником Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО).
Цитує Гарсію boxingnews24.com.
«Я передбачаю нокаут. Ось як я вважаю закінчитися наш поєдинок. Нокаутом. Я нокаутую Джервонту Девіса».
Напередодні стало відомо, що Джервонта і Райан змогли досягти угоди щодо їх бою. Офіційного оголошення поєдинку ще не було, проте очікується, що опоненти зійдуться в ринзі 15 квітня в Лас-Вегасі, США.
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