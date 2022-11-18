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Райан Гарсія: «Я збираюся нокаутувати Джервонту та зайняти своє місце як обличчя нашого неймовірного спорту»

Американський проспект – про можливий мегафайт в легкому дивізіоні
Бокс Професійний бокс
18 листопада 09:44
Райан Гарсія: «Я збираюся нокаутувати Джервонту та зайняти своє місце як обличчя нашого неймовірного спорту»
Райан Гарсія та Джервонта Девіс / Фото - youtube.com
Американський проспект легкого дивізіону Райан Гарсія (23-0, 19 КО) поділився думками з приводу можливого поєдинку проти чемпіона світу за версією WBA World проти Джервонти Девіса (27-0, 25 КО).

Цитує Гарсію boxingscene.com.

«Я хочу цей поєдинок, його потребує бокс. Ажіотаж, сюжетні лінії, два спортсмени, які визначають свій вид спорту на рингу і поза ним. Я збираюся нокаутувати «Танка» та зайняти своє місце як обличчя нашого неймовірного спорту, і я приведу з собою нове покоління шанувальників боксу. Я ціную «Танка», який зголосився програти, щоб я міг приступити до роботи».


Повідомлялося, що зіркові боксери домовилися про поєдинок в 2023 році. Він може відбутисяся 15 квітня.
Володимир Кириченко
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Райан Гарсія Джервонта Девіс

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