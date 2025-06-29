Олег Гончар

Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) різко розкритикував свого промоутера Оскара Де Ла Хойю та компанію Golden Boy Promotions.

У соцмережах Гарсія опублікував образливу заяву.

«До біса Golden Boy Promotions. Я знаю, чому Оскар — сука в очах людей, це факт. Не можу дочекатися, коли позбудуся цієї фальшивої сучки. Я переможу, як переміг усіх його бійців-сучок». Раян Гарсія

Де Ла Хойя у відповідь оприлюднив повідомлення, яке, за його словами, отримав від Гарсії. У тексті боксер вульгарно ображає промоутера, називаючи контракт «гівняним» і погрожуючи «ляснути по морді», згадуючи бої проти Хесуса Дуарте та можливий поєдинок із Роландо Ромеро.

«У Раяна знову приступ. Десять днів тому він говорив про Бога, а тепер надіслав цю тираду. Біполярний розлад — серйозне захворювання, сподіваюся, він отримає допомогу». Оскар Де Ла Хойя

Конфлікт між Гарсією та Golden Boy триває не перший рік. У 2023-му сторони судилися через невиконання контракту, але дійшли згоди. Їхня співпраця триває з 2016 року.