Раян Гарсія проти Оскара Де Ла Хойї: Скандал у Golden Boy Promotions
Раян Гарсія публічно принизив Оскара Де Ла Хойю, назвавши контракт із Golden Boy «гівняним», а самого промоутера — фальшивкою
42 хвилини тому
Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) різко розкритикував свого промоутера Оскара Де Ла Хойю та компанію Golden Boy Promotions.
У соцмережах Гарсія опублікував образливу заяву.
«До біса Golden Boy Promotions. Я знаю, чому Оскар — сука в очах людей, це факт. Не можу дочекатися, коли позбудуся цієї фальшивої сучки. Я переможу, як переміг усіх його бійців-сучок».
Де Ла Хойя у відповідь оприлюднив повідомлення, яке, за його словами, отримав від Гарсії. У тексті боксер вульгарно ображає промоутера, називаючи контракт «гівняним» і погрожуючи «ляснути по морді», згадуючи бої проти Хесуса Дуарте та можливий поєдинок із Роландо Ромеро.
«У Раяна знову приступ. Десять днів тому він говорив про Бога, а тепер надіслав цю тираду. Біполярний розлад — серйозне захворювання, сподіваюся, він отримає допомогу».
Конфлікт між Гарсією та Golden Boy триває не перший рік. У 2023-му сторони судилися через невиконання контракту, але дійшли згоди. Їхня співпраця триває з 2016 року.