Олег Гончар

Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) відреагував на нещодавні події в Лос-Анджелесі, пов’язані з діями Імміграційної та прикордонної служби США (ICE). У своєму дописі в соціальних мережах він висловив занепокоєння щодо масових затримань іммігрантів.

«Можливо, я й голосував за Трампа, але не можу залишатися осторонь, коли бачу, що відбувається з ICE у Лос-Анджелесі. За словом "нелегали" стоять не цифри, а справжні люди — працьовиті іммігранти, зокрема мексиканці, які сплачують податки, виховують дітей, зміцнюють наші громади і є частиною нашого життя. Виганяти їх із домівок — це не просто політичне рішення, це справжній біль. Ми здатні захищати кордони, не втрачаючи при цьому людяності». Раян Гарсія

З 6 червня в Лос-Анджелесі розпочалися протести після того, як ICE затримала щонайменше 118 осіб за підозрою в порушенні імміграційних правил під час тижневої перевірки. За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, у протестах взяли участь близько тисячі людей, яких відомство назвало «учасниками заворушень».