Райдер розповів, як поб'є Альвареса

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у другій середній вазі Джон Райдер (31-5, 17 КО) розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social як в наступному поєдинку поб'є абсолютного чемпіона Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).



Що стосується плану на бій, то раніше я згадав про бейсбольну биту, але кожен обернув це проти мене. Так що ніяких бейсбольних біт.

Думаю, що потрібно грати з ним в його власну гру. Я повинен битися з ним на ближній дистанції. Звичайно, Бівол показав, як побити Канело в позиції другого номера, розриваючи дистанцію, але я інший боєць. Так що я буду дотримуватися того, що вмію найкраще ».