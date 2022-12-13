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Райдер розповів, як поб'є Альвареса

Джону надали головний шанс в боксерській кар'єрі
Бокс Професійний бокс
13 грудня 09:29
Райдер розповів, як поб'є Альвареса

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у другій середній вазі Джон Райдер (31-5, 17 КО) розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social як в наступному поєдинку поб'є абсолютного чемпіона Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).

«Я не сумніваюся, що Едді Хирн є тією людиною, яка все влаштує. Упевнений, що він кожен день спілкується з Альваресом і Едді Рейносо, і тому я сподіваюся, що на Сінко де Майо буду дивитися на Канело з протилежного кута рингу.

Що стосується плану на бій, то раніше я згадав про бейсбольну биту, але кожен обернув це проти мене. Так що ніяких бейсбольних біт.

Думаю, що потрібно грати з ним в його власну гру. Я повинен битися з ним на ближній дистанції. Звичайно, Бівол показав, як побити Канело в позиції другого номера, розриваючи дистанцію, але я інший боєць. Так що я буду дотримуватися того, що вмію найкраще ».

Нагадаємо, раніше Хірн повідомив, коли і де може пройти бій Альварес – Райдер.

Карен Агабекян
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Теги

Джон Райдер Сауль Альварес

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