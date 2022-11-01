Редкач про фото Усика з Ковальовим: «Мене тоді засудили за фото з Біволом, а тут Ху*сик мовчить»
Редкач образив Марину Мороз, і тепер йому погрожують «при**нуть»
Іван вирішив не мовчати, коли побачив форми дівчини
08:45
Український боксер Іван Редкач знову потрапив в неприємну ситуацію в глобальній мережі. На цей раз у відомого скандаліста виник конфлікт з українською бійчинею UFC Мариною Мороз.
Під одним відвертим постом в Instagram від Мороз, Редкач вирішив залишити недоречний коментар.
«Просунув Аскар Можаров. Ти говорять дуже відомий єб*н терорист в Майамі».
Мороз цей коментар не сподобався і вона жорстко відповіла:
«11 років заміжня! Присуне вам мій чоловік за пізд***».
Нагадаємо, раніше Мороз стала першою дівчиною-бійцем UFC, яка потрапила в журнал Playboy.
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