Редкач образив Марину Мороз, і тепер йому погрожують «при**нуть»

Іван вирішив не мовчати, коли побачив форми дівчини

Український боксер Іван Редкач знову потрапив в неприємну ситуацію в глобальній мережі. На цей раз у відомого скандаліста виник конфлікт з українською бійчинею UFC Мариною Мороз.

Під одним відвертим постом в Instagram від Мороз, Редкач вирішив залишити недоречний коментар.

«Просунув Аскар Можаров. Ти говорять дуже відомий єб*н терорист в Майамі».

Мороз цей коментар не сподобався і вона жорстко відповіла:

«11 років заміжня! Присуне вам мій чоловік за пізд***».

Нагадаємо, раніше Мороз стала першою дівчиною-бійцем UFC, яка потрапила в журнал Playboy.