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Редкач про фото Усика з Ковальовим: «Мене тоді засудили за фото з Біволом, а тут Ху*сик мовчить»

Іван вважає, що не можна плутати політику і спорт
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 11:55
Редкач про фото Усика з Ковальовим: «Мене тоді засудили за фото з Біволом, а тут Ху*сик мовчить»

Український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) в соціальних мережах розкритикував чемпіона WBO, WBA, IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) за фото з російсько-американським напівважковаговик Сергієм Ковальовим (35-4-1, 29 КО).

«Не плутайте політику і спорт. Мене тоді засудили за фото з Біволом, а тут Ху*сик мовчить. Лукавий поц».


Нагадаємо, Усик перед боєм Василя Ломаченка зустрівся з Ковальовим і Хорхе Лінаресом.

Карен Агабекян
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Теги

Сергій Ковальов Іван Редкач Олександр Усик

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