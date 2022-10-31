Редкач про фото Усика з Ковальовим: «Мене тоді засудили за фото з Біволом, а тут Ху*сик мовчить»

Іван вважає, що не можна плутати політику і спорт

Український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) в соціальних мережах розкритикував чемпіона WBO, WBA, IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) за фото з російсько-американським напівважковаговик Сергієм Ковальовим (35-4-1, 29 КО).

«Не плутайте політику і спорт. Мене тоді засудили за фото з Біволом, а тут Ху*сик мовчить. Лукавий поц».

Нагадаємо, Усик перед боєм Василя Ломаченка зустрівся з Ковальовим і Хорхе Лінаресом.

Карен Агабекян