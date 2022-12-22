Реванш Тейлор – Кеттерал не відбудеться 4 лютого
Реванш Тейлор – Кеттерал відбудеться в березні 2023 року
Другий поєдинок між британцями пройде в Глазго
22 грудня 17:05
Джош Тейлор та Джек Кеттерал / Фото - badlefthookПромоутер Бен Шалом повідомив, що реванш між чемпіоном світу за версією WBO в першому напівсередньому дивізіоні Джошом Тейлором (19-0, 13 КО) та Джеком Кеттералом (26-1, 13 КО), найімовірніше, відбудеться в березні. Про це в Twitter повідомив відомий інсайдер Майкл Бенсон.
Раніше поєдинок між двома відомими британцями був перенесений з 4 лютого на невизначену дату.
Відзначимо, що реванш також проведуть в Глазго (Шотландія).
Нагадаємо, 26 лютого поточного року Тейлор переміг Кеттерала спірним роздільним рішенням суддів.
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