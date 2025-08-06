Олег Гончар

Реванш між чемпіоном IBO у середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (35-3, 25 КО) та Конором Бенном (23-1, 14 КО) заплановано на 15 листопада, повідомив The Ring.

Бій пройде на лондонському футбольному стадіоні Тоттенгем Готспур, який вміщує 62 тисячі глядачів.

Попередня зустріч боксерів у квітні 2025 року завершилася перемогою Юбенка одностайним рішенням суддів (116-112). Той бій, що зібрав понад 65 тисяч уболівальників, став продовженням легендарного суперництва їхніх батьків — Кріса Юбенка-старшого та Найджела Бенна.

Реванш мав відбутися 20 вересня, але через контрактні суперечки між промоутерами Matchroom і BOXXER його перенесли.

Організатор Туркі Аль-Альшіх підтвердив, що угоду завершено за підтримки Sela та Riyadh Season.

Також у 2022 році бій скасували через позитивний допінг-тест Бенна на кломіфен, але його дискваліфікацію зняли в листопаді 2024 року.