Реванш з Джошуа стане останнім для Усика в K2 Promotions

Фото: Matchroom

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) 20 серпня проведе останній поєдинок з K2 Promotions.



Глава Matchroom Boxing Едді Хірн підтвердив журналісту Talk SPORT Майклу Бенсону, що після другого поєдинку з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) українець стане вільним агентом.

Eddie Hearn has confirmed to reporters that the Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch is the last fight on his co-promotional deal with Usyk. Usyk also promoted by K2, but win or lose will emerge from August 20th as one of the biggest broadcast free agents in boxing.