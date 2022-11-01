Малиньяджи: «Я не думаю, що Хейні вкладеться в ліміт легкої ваги перед боєм з Ломаченко»
Роберт Гарсія: «Хейні не зможе легко перемогти Ломаченка»
Авторитетний наставник вважає українця одним з кращих в легкій вазі
08:42
Василь Ломаченко / Фото - badlefthookВідомий американський фахівець Роберт Гарсія в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS з упевненістю заявив, що українець Василь Ломаченко (17-2, 13 КО) залишається головним претендентом на титул в легкій вазі, незважаючи на непереконливу перемогу в поєдинку проти Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).
«Ортіс вміє битися. Він молодий і хоче заявити про себе. Він зробив це в бою з Ломою. Нехай Ортіс і програв, але він поставив себе в один ряд з топовими легковаговиками. Джемейн зробив те, що повинен був зробити».
«Ломаченко став легким суперником? Ні. Якщо говорити про талант, то він, мабуть, все ще один з кращих в легкій вазі. Лома дуже талановитий. Девін Хейні не переможе його легко. Я думаю, що Лома все ще досить хороший, щоб битися з будь-яким в легкій вазі».
Нагадаємо, що 30 жовтня Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів (115:113, 116:112, 117:111).