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Роберт Гарсія: «Хейні не зможе легко перемогти Ломаченка»

Авторитетний наставник вважає українця одним з кращих в легкій вазі
Бокс Професійний бокс
08:42
Роберт Гарсія: «Хейні не зможе легко перемогти Ломаченка»
Василь Ломаченко / Фото - badlefthook
Відомий американський фахівець Роберт Гарсія в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS з упевненістю заявив, що українець Василь Ломаченко (17-2, 13 КО) залишається головним претендентом на титул в легкій вазі, незважаючи на непереконливу перемогу в поєдинку проти Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).

«Ортіс вміє битися. Він молодий і хоче заявити про себе. Він зробив це в бою з Ломою. Нехай Ортіс і програв, але він поставив себе в один ряд з топовими легковаговиками. Джемейн зробив те, що повинен був зробити».


«Ломаченко став легким суперником? Ні. Якщо говорити про талант, то він, мабуть, все ще один з кращих в легкій вазі. Лома дуже талановитий. Девін Хейні не переможе його легко. Я думаю, що Лома все ще досить хороший, щоб битися з будь-яким в легкій вазі».


Нагадаємо, що 30 жовтня Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів (115:113, 116:112, 117:111).


Володимир Кириченко
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Теги

Василь Ломаченко Ломаченко - Ортіс Роберт Гарсія

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