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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Роман Гонсалес: «Третій бій з Естрадою буде неймовірним, він може стати кращим»

Екс-чемпіон світу готовий до битви зі своїм зірковим візаві
Бокс Професійний бокс
02 грудня 11:41
Роман Гонсалес: «Третій бій з Естрадою буде неймовірним, він може стати кращим»
Роман Гонсалес / Фото - bleacherreport.com
Колишній володар титулів в чотирьох дивізіонах нікарагуанець Роман Гонсалес (51-3, 43 KO) поділився очікуваннями від трилогії проти екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях мексиканця Хуана Франсіско Естради (43-3, 28 КО).

Цитує Гонсалеса fightnews.com.

«Знаємо, що це буде чудовий бій, війна за уболівальників. Але ми віримо в Бога, що вийдемо переможцями. Ми добре попрацювали в тренувальному таборі, ви побачите це в суботу».


«Мій фізичний стан дуже хороший. Знаю, що це буде прекрасний бій для фанатів. Ми показали, що в більш легких дивізіонах у боксерів є якості, які люблять бачити вболівальники. Відчуваю, що це третій бій також буде легендарним. Багато запам'ятають цей чудовий поєдинок, як перший і другий. Останні два поєдинки захопили серця уболівальників, тому третій бій буде неймовірним, воно може бути кращим».


«Як тільки цей бій закінчиться, подивимося, що станеться. Що буде далі. Мені важко залишити світ боксу позаду. Але рано чи пізно знаю, що прийде час відпочити, пора знайти простір у своєму житті і повністю присвятити себе іншим справам. В основному, це буде моя сім'я».


Напередодні Гонсалес та Естрада провели дуель поглядів напередодні трилогії, яка відбудеться 3 грудня в Глендейлі, штат Арізона, США.
Володимир Кириченко
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Теги

Роман Гонсалес Хуан Франсіско Естрада

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