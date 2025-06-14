Тимчасовий чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) підколов Раяна Гарсію (24-2, 20 КО) через новину про те, що після їхнього поєдинку той переніс операцію на руці.

Цитує Ромеро boxing247.com.

«Мабуть, він зламав ніготь, коли писав твіти. Я хочу швидко дізнатися про всю цю операцію на руці. За десять днів до бою в нього все було буквально ідеально, він бив грушу, зображуючи, що це я. Можливо, тоді він і зламав руку. Для цього тобі потрібно докласти багато зусиль.

У нас був пункт про реванш, але він складний, тому що він також стосувався бою з Девіном Хейні. Раян не вкладався в удари через травму руки? Ні в якому разі. Він сильний. Так що я не знаю. Ця інформація з'явилася з нізвідки. Чому з травмою не розібралися?

Якщо що, то це я був травмований. Мені цілу годину масажували плече. Знаєте, як складно викидати удари після того, як тобі цілу годину масажують плече? Ти не можеш різко бити. Так що це в мене була травма».