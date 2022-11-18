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Рой Джонс: «Хейні – великий боєць, а Лопес вже показав, що може створити для Ломаченка проблеми»

Легенда боксу – про мегафайт за «корону» легкого дивізіону
Бокс Професійний бокс
18 листопада 08:58
Рой Джонс: «Хейні – великий боєць, а Лопес вже показав, що може створити для Ломаченка проблеми»
Василь Ломаченко та Девін Хейні / Фото - badlefthook
Легендарний американський боксер Рой Джонс в інтерв'ю Fight Hub TV поділився думками про можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та екс-володарем титулів в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

«Ломаченко – технічний боксер, один з моїх найулюбленіших. Але що з Хейні? Я дивлюся на цей поєдинок як на протистояння досвіду та габаритів. Тому що Девін – великий боєць, а Теофімо Лопес вже показав, що може створити Ломі проблеми. У Хейні немає шансів проти Ломаченко? Маячня!».


Напередодні президент Top Rank Боб Арум заявив, що українець в наступному бою бажає битися тільки з Хейні.
Володимир Кириченко
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Василь Ломаченко Девін Хейні Рой Джонс-молодший

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