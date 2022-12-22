Уоррен: «Якщо буде реванш Ф'юрі – Усик, я не думаю, що на його кону буде статус абсолютного чемпіонства»
Рой Джонс назвав свого фаворита в можливому поєдинку Усик – Ф'юрі
Легендарний американець оцінив майстерність «Циганського короля»
22 грудня 18:37
Ф'юрі та Усик / Фото - worldboxingnews.netЕкс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс в інтерв'ю YouTube-каналу iD Boxing заявив, що чемпіон світу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом в можливому бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 KO).
«Це дуже складний бій. Як я говорив, хорошому маленькому бійцеві завжди важко перемогти хорошого великого бійця. В даному випадку у нас хороший маленький боксер б'ється проти хорошого великого боксера. Якщо маленький боєць першим знайде слабкості великого бійця, то у нього буде шанс. Але якщо ти цього не зробиш, то складно побити хорошого великого хлопця».
«Я повинен вибрати Тайсона, але Усик хороший, не зрозумійте мене неправильно. Якби він був вибуховим і поєднував це з ударною міццю, все могло б скластися по-іншому. Але без цього я не можу уявити, як він перемагає Ф'юрі, адже Тайсон занадто високий».
Нагадаємо, раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що затягування з організацією поєдинку з Ф'юрі може привести до його зриву.
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