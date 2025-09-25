Рой Джонс-молодший висловився в інтерв’ю Titan Play про наступний крок Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO):

Я думаю, що Кроуфорд піде на пенсію. Якщо він далі повісить рукавиці на цвях, це буде найкраще. Якби я пішов на пенсію після того, як переміг Антоніо Тарвера вперше, ми б не вели розмови про найвеличнішого бійця всіх часів. І нам досі не слід, бо факти є факти.

Але якщо Кроуфорд зробить щось більше… Те, що він повинен зробити – битися з Ілією Топурією. Він заслуговує на винагороду зараз. Подивіться, як довго він чекав, перш ніж отримати увагу, яку має зараз. Він заслуговує на ще на один такий бій. Якщо вже на те пішло, то це те, що він повинен зробити.