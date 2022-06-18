Альварес та Головкін проведуть дебютну прес-конференцію перед третім поєдинком в кінці червня
Розігрів буде. Альварес і Головкін проведуть дві прес-конференції в кінці червня
Заходи пройдуть в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку
11:30
Альварес та Головкин / Фото - TwitterАбсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) і володар титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) проведуть дві прес-конференції, присвячені третьому поєдинку – 24 червня вони зустрінуться на заході в Лос-Анджелесі, а 27 червня – в Нью-Йорку. Про це повідомляє Boxing Scene.
Черговий бій між зоряними боксерами відбудеться у другій середній вазі. Відомо, що пройде 17 вересня.
Нагадаємо, Альварес і Головкін перший бій звели внічию, а в другому виграв Канело.
Альварес в своєму останньому поєдинку програв чемпіону за версією IBF в напівважкій вазі дмитру біволу.
Головкін в крайньому бою виграв технічним нокаутом у Ріоти Мурати.
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