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Розігрів буде. Альварес і Головкін проведуть дві прес-конференції в кінці червня

Заходи пройдуть в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку
Бокс Професійний бокс
11:30
Розігрів буде. Альварес і Головкін проведуть дві прес-конференції в кінці червня
Альварес та Головкин / Фото - Twitter
Абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) і володар титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) проведуть дві прес-конференції, присвячені третьому поєдинку – 24 червня вони зустрінуться на заході в Лос-Анджелесі, а 27 червня – в Нью-Йорку. Про це повідомляє Boxing Scene.

Черговий бій між зоряними боксерами відбудеться у другій середній вазі. Відомо, що пройде 17 вересня.

Нагадаємо, Альварес і Головкін перший бій звели внічию, а в другому виграв Канело.

Альварес в своєму останньому поєдинку програв чемпіону за версією IBF в напівважкій вазі дмитру біволу.

Головкін в крайньому бою виграв технічним нокаутом у Ріоти Мурати.

Володимир Кириченко
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Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін

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