Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Розігрів вдався. Усик і Джошуа провели дебютну битву поглядів перед реваншем
Лідер суперважкого дивізіону виглядав занадто впевнено
19:39
Олександр Усік та Ентоні Джошуа / Фото - Ring TVЧемпіон світу з версій WBO, IBF, IBO, WBA в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (19- 0, 13 КО) та екс-володар титулів Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) зустрілися віч-на-віч перед другим поєдинком.
FACE OFF @ usykaa vs @ anthonyjoshua: The rematch!- Matchroom Boxing (@ MatchroomBoxing) June 21, 2022
Unified World Heavyweight Titles
Aug 20# UsykJoshua2 # RageOnTheRedSea pic.twitter.com/spImJF4aEz
Реванш відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся у вересні 2021 року, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.
Напередодні стали відомі гонорари зірок хевівейта.