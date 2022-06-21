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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Розігрів вдався. Усик і Джошуа провели дебютну битву поглядів перед реваншем

Лідер суперважкого дивізіону виглядав занадто впевнено
Бокс Професійний бокс
19:39
Розігрів вдався. Усик і Джошуа провели дебютну битву поглядів перед реваншем
Олександр Усік та Ентоні Джошуа / Фото - Ring TV
Чемпіон світу з версій WBO, IBF, IBO, WBA в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (19- 0, 13 КО) та екс-володар титулів Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) зустрілися віч-на-віч перед другим поєдинком.



Реванш відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся у вересні 2021 року, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Напередодні стали відомі гонорари зірок хевівейта.
Володимир Кириченко
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Олександр Усик Ентоні Джошуа

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