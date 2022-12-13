WBA знову санкціонувала поєдинок Санта Крус – Лі Вуд
Санта Крус відмовився від титулу WBA Super в напівлегкому дивізіоні
Лі Вуд став єдиним чемпіоном організації в цій вазі
13 грудня 09:47
Лео Санта Крус / Фото - Getty ImagesЕкс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях мексиканець Лео Санта Крус (38-2-1, 19 КО) відмовився від титулу WBA Super в напівлегкій дивізіоні. Про це повідомляє Boxing Scene.
Таким чином, чемпіон WBA Regular британець Лі Вуд (26-2, 16 КО) став єдиним чемпіоном організації в цій вазі.
Нагадаємо, що в листопада WBA в черговий раз призначила поєдинок між Санта Крусом та Вудом. 12 грудня WBA повинна була провести торги на право організації цього бою під час щорічного конгресу в Орландо.
Відзначимо, що в лютому Санта Крус виграв одноголосним рішенням суддів у Кінана Карбахала (23-3-1, 15 КО).
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