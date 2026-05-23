Колишній триразовий чемпіон світу у крузервейті Майріс Брієдіс (28-3, 20 KO) на своєму YouTube-каналі поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Мені здається, Олександр трохи недооцінює Верховена. Чому? Однозначно, Саня переможе. Але питання — яким буде сам бій? Ось це найцікавіше.

Думаю, Верховен дуже вмотивований і намагатиметься перемагати у початкових раундах. На старті Усику буде важко, тому що Ріко — нестандартний кікбоксер, який перейшов у бокс. У нього зовсім інша вибухова ударна сила, адже у кікбоксингу б'ються 3 або 5 раундів.

У будь-якому разі Верховен вмотивований. Ріко буде десь пресингувати, десь, можливо, застосовувати клінчі з кікбоксингу. Тому на нас чекає цікавий бокс, напевно, навіть трохи брудний.