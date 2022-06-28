Головкін: «Альварес каже, що може побити Усика, але потрібно трошки на землю опустити»
Сауль Альварес назвав улюбленого боксера сучасності
Вибір Канело упав на бійця легкого дивізіону
21:00
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV заявив, що його улюбленим боксером сучасності є володар регулярного титулу WBA в легкому дивізіоні Джервонта Девіс (26-0, 24 KO).
«Я думаю, що один з моїх улюблених бійців – Джервонта Девіс. Він сильний, розумний, дуже впевнений в собі. У нього є багато чого, багато талантів».
Сауль Альварес прокоментував втрату першого місця в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.