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Сауль Альварес назвав улюбленого боксера сучасності

Вибір Канело упав на бійця легкого дивізіону
Бокс Професійний бокс
21:00
Сауль Альварес назвав улюбленого боксера сучасності

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV заявив, що його улюбленим боксером сучасності є володар регулярного титулу WBA в легкому дивізіоні Джервонта Девіс (26-0, 24 KO).

«Я думаю, що один з моїх улюблених бійців – Джервонта Девіс. Він сильний, розумний, дуже впевнений в собі. У нього є багато чого, багато талантів».

Сауль Альварес прокоментував втрату першого місця в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Рене Тер Велде
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Сауль Альварес Джервонта Девіс

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