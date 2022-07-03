Семиразова чемпіонка України повертається в бокс зі служби в поліції

«Проклятий Юнайтед»
07 липня 17:05
Семиразова чемпіонка України з боксу та екс-капітан жіночої збірної Іванна Крупеня прийняла рішення повернутись в бокс.
Боксер, яка останній рік служить в патрульній поліції Рівненської області, візьме участь у чемпіонаті світу серед поліцейських та пожежників. Про це вона повідомила в своєму Instagram.
Турнір відбудеться з 22 по 31 липня в Роттердамі, Нідерланди.
Читайте велике інтерв’ю Іванни Крупені для нашого сайту, в якому вона детально розповіла про свою кар’єру та службу в поліції.
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