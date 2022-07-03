Семиразова чемпіонка України повертається в бокс зі служби в поліції

Іванна Крупеня виступить на чемпіонаті світу серед поліцейських та пожежників

Іванна Крупеня / фото - Instagram боксера

Семиразова чемпіонка України з боксу та екс-капітан жіночої збірної Іванна Крупеня прийняла рішення повернутись в бокс.

Боксер, яка останній рік служить в патрульній поліції Рівненської області, візьме участь у чемпіонаті світу серед поліцейських та пожежників. Про це вона повідомила в своєму Instagram.

Турнір відбудеться з 22 по 31 липня в Роттердамі, Нідерланди.

Читайте велике інтерв’ю Іванни Крупені для нашого сайту, в якому вона детально розповіла про свою кар’єру та службу в поліції.