Ломаченка вирішили кинути. У Хейні готові до бою з Шакуром Стивенсоном
Шакур Стівенсон готовий навесні 2023 року провести бій з Камбососом
Крус та Зепеда відмовилися боксувати з американцем
13 грудня 07:32
Шакур Стівенсон / Фото - Getty ImagesКолишній володар титулів в двох дивізіонах Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) в інтерв'ю Fight Hub TV висловив ідею провести дебютний поєдинок в рамках легкої ваги з екс-абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом (20-2, 10 КО).
«Я повинен повернутися в березні, може бути, навіть в квітні. Швидше за все, моїм суперником може стати Камбосос, оскільки Крус і Зепеда відмовилися зі мною боксувати. Якщо дивитися на рейтинги, то Камбосос – той, хто мені потрібен наступним, так що я думаю, це буде саме він».
«Йому нема чого особливо втрачати. Думаю, він відразу ж погодитися на бій. Цей хлопець не зассяв битися проти Теофімо і Девіна, а це говорить про те, що він не зіллється перед справжнім викликом».
Нагадаємо, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) Білл Хейні запропонував Шакуру побитися з його сином до Василя Ламаченка (17-2, 11 КО).
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