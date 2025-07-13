Олег Гончар

У Нью-Йорку на Louis Armstrong Stadium відбувся чемпіонський бій у легкій вазі, де Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) захистив титул WBC проти тимчасового чемпіона Вільяма Сепеди (33-1, 27 КО).

Поєдинок став співголовною подією вечора боксу від Ring Magazine.

Сепеда агресивно розпочав бій, тиснучи на Стівенсона та завдавав болючих ударів по корпусу, що змусило чемпіона діяти обережніше.

У кількох раундах мексиканець потряс Шакура, який опинився на межі нокдауну. Проте Стівенсон адаптувався, використовуючи захист та контратаки, і перехопив ініціативу у другій половині бою.

Здавалося, що Стівенсон впевнено забрав лише другу половину бою, але оцінки суддів виявились більш впевненими в бік американця: 118-110, 118-110, 119-109.