Стівенсон бажає провести поєдинок з Джервонтою
Шакур Стівенсон проведе поєдинок проти Робсона Консейсао. Відома дата протистояння
Чемпіон WBC і WBO захищатиме свої титули в другому напівлегкому дивізіоні
10:23
Стівенсон та Консейсао / Фото - 3kingsboxing.comЧемпіон світу за версіями WBC і WBO в другому напівлегкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (18-0, 9 KO) наступний поєдинок проведе проти екс-претендента на титул в цій же вазі бразильця Робсона Консейсао (17-1, 8 KO).
Суперники вийдуть в ринг ринг 23 вересня в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, США. Про це в Twitter повідомив інсайдер і журналіст ESPN Майк Коппінджер.
«Шакур Стівенсон збирається захистити свої два титули у ваговій категорії до 130 фунтів 23 вересня в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Угода між Стівенсоном і Консейсао тепер узгоджена».
Нагадаємо, що Стівенсон останній бій провів в квітні проти мексиканця Оскара Вальдеса, якого переміг одноголосним рішенням суддів.
Консейсао у вересні 2021 року зробив спробу по завоюванню чемпіонського титла WBC, але зазнав поразки від колишнього його власника, Вальдеса. Повернувся в ринг бразилець 29 січня і переміг одноголосним рішенням суддів Ксавьера Мартінеса.
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