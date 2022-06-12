Військові хроніки. Аліна Шатерникова - про передчуття війни, волонтерство та дзвінку в 7 ранку від Віталія Кличко
Шатернікова: «Змагання з професійного боксу ми зараз проводити не можемо»
Віце-президент ЛПБУ – про фінансування та організацію івентів
15:49
Аліна Шатернікова / Фото - FacebookВіце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова внесла ясність про те, чи можливо в даній ситуації проводити вечори боксу в Україні.
«Взагалі нереально. Професійний бокс має абсолютно бюджетне фінансування, ні копійки від держави на проведення змагань ми не беремо. Всі змагання проводилися за підтримки спонсорів і партнерів».
«Зрозуміло, що зараз дуже ускладниться економічна криза. Ми взагалі не розраховуємо на те, щоб знаходити кошти на проведення змагань. Як би це не прикро звучало, змагання з професійного боксу ми зараз не можемо проводити».
«Всі кошти, які з'являються в Україні, ми направляємо на боротьбу з рашистською ордою, на підтримку армії, постраждалих людей. На мій погляд, зараз шукати партнерів і проводити якісь змагання взагалі не на часі. Зараз потрібно направляти все, щоб ми відсвяткували перемогу, запустилася економіка, прийшли інвестиції, а вже потім можна вже говорити про бокс в Україні».
Читайте ексклюзивне інтерв'ю Шатернікової для XSPORT.ua.
Коментарі 0