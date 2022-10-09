Ще один брат Тайсона Ф'юрі дебютував в профі-боксі

Роман Ф'юрі виграв свій перший бій

Роман Ф'юрі

У Донкастері (Великобританія) британський важковаговик Роман Ф'юрі (1-0, 0 КО), що є братом чемпіона світу в суперважкій дивізіоні Тайсона Ф'юрі, дебютував в професіоналах перемогою над джорніменом Райаном Хіббертом (2-25, 1 КО).



Чотирираундовий поєдинок пройшов всі раунди, протягом яких Ф'юрі просто боксував, а Хібберт боявся його вдарити.

Судді віддали перемогу Ф'юрі: 40:36, 40:36, 40:36.

Зазначимо, що у Тайсона Ф'юрі у профі-боксі виступають рідний брат Томмі, і двоюрідні брати Енді Лі та Хьюї Ф'юрі.

