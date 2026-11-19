«А що, я буду з коровами спілкуватися?»: Усик пригадав, як у дитинстві не хотів вивчати іноземну мову
Українець оцінив своє знання англійської мови
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, як оцінює власні знання англійської мови, та поділився підходом до навчання своїх дітей.
Український боксер зазначив, що зараз активно вивчає англійську й іспанську, проте в дитинстві не бачив у цьому потреби. Слова наводить Bet it Drives Show.
Три. Я в процесі, вивчаю англійську, десь там і іспанську. Хочеться все.
Знаєте, коли мама в дитинстві казала, що треба вчити іноземну мову, я відповідав: «А що, я буду з коровами спілкуватися чи що?» Бо тоді, коли я жив у селі, думав: «Ну, де я буду працювати? Конюхом буду, на фермі працюватиму?»
А сьогодні, коли йдеться про моїх дітей, я їх змушую, кажу: «Оце треба робити, оце». А вони такі: «Та чому?» Я відповідаю: «Бо я знаю, як це працює. І знаю, що в майбутньому, коли ви підростете, то будете мені вдячні, хоча сьогодні цього не хочете.
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