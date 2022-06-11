Військові хроніки. Тарас Шелестюк: «Для мене наші люди це супергерої в реальному житті»
Шелестюк анонсував свій наступний поєдинок
Він пройде в серпні і це може бути реванш
13:57
Український напівсередньоваг Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) в Instagram висловився про свій наступний поєдинок.
«Сподіваюся, що наступний бій відбудеться в серпні.
Може бути, це буде реванш. Якщо вони відмінно заплатять. Легка робота.
Нагадаємо, що Шелестюк останній бій провів в березні і він завершився нічиєю проти Габріеля Маестри.