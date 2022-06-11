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Шелестюк анонсував свій наступний поєдинок

Він пройде в серпні і це може бути реванш
Бокс Професійний бокс
13:57
Шелестюк анонсував свій наступний поєдинок

Український напівсередньоваг Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) в Instagram висловився про свій наступний поєдинок.

«Сподіваюся, що наступний бій відбудеться в серпні.

Може бути, це буде реванш. Якщо вони відмінно заплатять. Легка робота.

Нагадаємо, що Шелестюк останній бій провів в березні і він завершився нічиєю проти Габріеля Маестри.

Карен Агабекян
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Тарас Шелестюк

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