Шелестюк розповів, коли проведе свій наступний поєдинок

Українець не виходив у ринг з березня 2022 року

близько 15 годин тому

Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

Український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) розповів, коли повернеться у ринг.

«Я підбираю кілька дат для бою – дві наприкінці червня і дві на початку липня. Поїхали».

39-річний Шелестюк провів останній бій у березні 2022 року проти Габріеля Маестре. Той поєдинок закінчився внічию.

Зазначимо, що Тарас мав вийти у ринг у травні, але бій скасували.

Раніше Шелестюк заявив, що не проти взяти участь в Олімпіаді-2028.

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