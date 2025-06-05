Шелестюк розповів, коли проведе свій наступний поєдинок
Українець не виходив у ринг з березня 2022 року
близько 15 годин тому
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) розповів, коли повернеться у ринг.
«Я підбираю кілька дат для бою – дві наприкінці червня і дві на початку липня. Поїхали».
39-річний Шелестюк провів останній бій у березні 2022 року проти Габріеля Маестре. Той поєдинок закінчився внічию.
Зазначимо, що Тарас мав вийти у ринг у травні, але бій скасували.
Раніше Шелестюк заявив, що не проти взяти участь в Олімпіаді-2028.
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