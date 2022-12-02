Шелестюк: «Ломаченко міг би врятувати не одне життя і допомогти хлопцям – якщо він буде «перевзуватися», то це вже не спрацює»
Шелестюк увійшов до топ-10 оновленого рейтингу WBA
Довгун втратив одну позицію у другій найлегшій вазі
02 грудня 12:55
Тарас Шелестюк / Фото - FacebookНепереможений український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) поліпшив позиції в оновленому рейтингу WBA (Всесвітня боксерська асоціація).
Він піднявся з 12-ї на 8-у позицію. Чемпіоном в напівсередній ваговій категорії за цією версією є американець Еррол Спенс (28-0, 22 КО).
У другій найлегшій вазі українець Олег Довгун (14-0, 5 КО), який володіє поясом WBA NABA, випав з топ-3 та опустився на 4-у позицію. Чемпіон в дивізіоні – Муроджон Ахмадалієв (11-0, 8 КО).
Раніше Шелестюк повідомив, що його бій проти чемпіона світу за версією IBO казаха Даніяра Елеусінова (11-0, 6 КО) не відбудеться.