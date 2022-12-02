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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Шелестюк увійшов до топ-10 оновленого рейтингу WBA

Довгун втратив одну позицію у другій найлегшій вазі
Бокс Професійний бокс
02 грудня 12:55
Шелестюк увійшов до топ-10 оновленого рейтингу WBA
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Непереможений український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) поліпшив позиції в оновленому рейтингу WBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Він піднявся з 12-ї на 8-у позицію. Чемпіоном в напівсередній ваговій категорії за цією версією є американець Еррол Спенс (28-0, 22 КО).

У другій найлегшій вазі українець Олег Довгун (14-0, 5 КО), який володіє поясом WBA NABA, випав з топ-3 та опустився на 4-у позицію. Чемпіон в дивізіоні – Муроджон Ахмадалієв (11-0, 8 КО).

Раніше Шелестюк повідомив, що його бій проти чемпіона світу за версією IBO казаха Даніяра Елеусінова (11-0, 6 КО) не відбудеться.
Володимир Кириченко
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Теги

Тарас Шелестюк Олег Довгун WBA

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