Український боксер надважкого дивізіону Ігор Шевадзуцький (12-3, 10 КО) прокоментував рішення надважковаговика Андрія Новицького (15-0, 11 КО) знятися з поєдинку проти Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) 19 липня. Його слова передає Чемпіон.

«Я спарингував з Новицьким, ще коли готувався до чемпіонату України – у 2016 чи 2017 році, точно вже не пригадаю. Він приїжджав до мене у зал у Кривий Ріг. І скажу відверто – рівень у нього тоді був дуже низький. Для мене той спаринг був скоріше легким тренуванням. Після того ми більше ніде не перетинались.

Я готовий вийти проти нього хоч завтра – навіть з однією рукою. Тож у їхньому поєдинку я без жодних сумнівів поставив би на Сіренка.

І, до речі, хочу звернутися до Новицького: «Чув, ти вважаєш себе крутим бійцем. Тоді вийди в ринг з тим, хто справді щось із себе представляє, а вже потім щось говори».