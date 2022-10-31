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Showtime хоче організувати виставковий поєдинок між Мейвезером та Джейком Полом
Однак у відомого відеоблогера є вибір суперника
31 жовтня 08:58
Джейк Пол та Флойд Мейвезер / Фото - talksport.comВиконавчий директор Showtime Sports Стівен Еспіноза заявив, що компанія має намір організувати поєдинок між популярним відеоблогером Джейком Полом (6-0, 4 КО) та легендарним боксером Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 KO).
Цитує Еспінозу mmamania.com.
«Абсолютно, нам був би цікавий цей бій. Ми готові приступити до роботи, якщо це зацікавить Флойда, і він знайде місце в щільному графіку виставкових поєдинків, які проводить по всьому світу. Я думаю, цей бій має величезний потенціал. Поєдинок Флойда проти Джейка буде набагато більше, ніж був проти Логана Пола».
Нагадаємо, що Джейк останній поєдинок провів 30 жовтня на Desert Diamond Arena в Глендейлі проти екс-чемпіона UFC Андерсона Сілви. Після бою Пол кинув виклик ще одному бійцеві ММА Нейт Діас.
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