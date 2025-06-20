«Шугар — справжній боєць». Рой Джонс пояснив, чому Леонард сильніший за Мейвезера
На думку Джонса, Шугар був надто агресивним і жорстким
34 хвилини тому
Колишній чемпіон світу в п’яти вагових категоріях американець Рой Джонс-молодший висловив думку, що легендарний Шугар Рей Леонард зміг би перемогти Флойда Мейвезера-молодшого, навіть у найкращій формі останнього.
У коментарі порталу SecondsOut Джонс зазначив, що багато хто недооцінює рівень Леонарда:
Мені здається, люди недооцінюють Шугара. Усі кажуть: «Флойд би його побив». Ні, друже. Флойд не був настільки жорстким, як Леонард.
Які шанси були б у Флойда проти Леонарда? Про що взагалі мова? Шугар — справжній боєць. Як ти збирався його стримати, тримати на дистанції? Люди просто цього не розуміють.
За словами Джонса, Шугар Рей Леонард був значно агресивнішим та непередбачуванішим суперником, ніж Флойд, і саме ці якості могли б стати вирішальними у їхньому гіпотетичному протистоянні.