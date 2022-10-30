Нейт Діас вдарив члена команди Джейка Пола перед боєм з Сілвою
Сілва – про поєдинок з Полом: «Я зазнав невдачі у своїй стратегії»
Андерсон прокоментував поразку Джейку
30 жовтня 21:59
Джейк сьогодні був краще за мене. Я намагався застосувати свою стратегію ... Я не знайшов свою дистанцію, і я зазнав невдачі в своїй стратегії, а Джейк був краще за мене. От і все.
Я так старанно тренувався, щоб не опинитися в такому ж дурному становищі. Але я людина. Я супергерой, але іноді і я зазнаю невдачу.
Раніше ми повідомляли, як Пол виграв у Сілви.
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