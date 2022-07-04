Сіренко: «Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра»
Сіренко спрогнозував результат реваншу між Усиком та Джошуа
Український суперважковаговик впевнений, що другому поєдинку без нокдаунів не обійдеться
14:53
Владислав Сіренко / Фото - quattrgroup.comНепереможений український боксер суперважкого дивізіону Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) прокоментував майбутній реванш між чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF в хевівейте українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
«Коли в рингу важкоатлети, то нокаут може статися кожну мить. Я не виключаю, що бій може завершитися достроково, це питання тільки одного попадання. Хто зможе наносити цей один удар – відкрите питання, дуже важко прогнозувати, як саме буде відбуватися бій».
«Мені цікаво, що нового зможе запропонувати Джошуа в цей раз. Упевнений, що Олександр буде готовий до різних варіантів розвитку подій в рингу. Впевнено можу сказати, що бій буде дуже цікавим, і у мене є особисте відчуття, що без нокдаунів не обійдеться».
Нагадаємо, реванш між Усик і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).
Раніше президент Matchroom BoxingЕдді Хирн, заявив, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом в реванші з Усиком.